На Петербург надвигается снег и сильный ветер

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:41:22+03:00

На Петербург и Ленобласть надвигается мокрый снег и сильный ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

Температура воздуха в городе упадет до плюс 1 градуса, а в Ленобласти до минус 3

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Долгожданный снег надвигается на Петербург и Ленинградскую область. По прогнозам синоптиков, в среду, 22 января 2020 года, в городе и регионе ожидаются осадки. Однако белого покрывала ждать не стоит, так как снег будет мокрый и быстро растает, превратившись в лужи.

- Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой мокрый снег, днем местами. Температура воздуха в Петербурге в течение суток будет колебаться от плюс 1 до минус 1, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Ленобласти также обещают осадки. При этом температура днем в разных районах будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.

Также на город и регион надвигается еще более сильный ветер, чем был последние дни. По прогнозам, ожидаются порывы 7-12 метров в секунду, а порой и до 15-18 метров в секунду.

Автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее, так как из-за мокрого снега на дорогах образуется гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU