На Петербург надвигается снег и сильный ветер
Долгожданный снег надвигается на Петербург и Ленинградскую область. По прогнозам синоптиков, в среду, 22 января 2020 года, в городе и регионе ожидаются осадки. Однако белого покрывала ждать не стоит, так как снег будет мокрый и быстро растает, превратившись в лужи.
- Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой мокрый снег, днем местами. Температура воздуха в Петербурге в течение суток будет колебаться от плюс 1 до минус 1, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Ленобласти также обещают осадки. При этом температура днем в разных районах будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.
Также на город и регион надвигается еще более сильный ветер, чем был последние дни. По прогнозам, ожидаются порывы 7-12 метров в секунду, а порой и до 15-18 метров в секунду.
Автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее, так как из-за мокрого снега на дорогах образуется гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU