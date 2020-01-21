2020-01-21T20:01:44+03:00
Общество

В Петербурге частично закроют дамбу из-за угрозы подъема воды в Неве до критических значений

В КЗС закрыли шесть водопропускных сооружений и одно судопропускное
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В МЧС приняли решения частично закрыть створы дамбы в Петербурге.В МЧС приняли решения частично закрыть створы дамбы в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Аномальная погода в Петербурге вновь внесла коррективы в работу Комплекса защитных сооружений (КЗС). 21 января город начал с температурного рекорда, а заканчивает частичным перекрытием дамбы из-за угрозы повышении уровня воды в дельте реки Невы до критических значений. Решение принимали в городском МЧС. На 20:00 уровень воды не превысил 120 сантиметров.

- Затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 установлены в положение «закрыто». Судопропускное сооружение С-1 не перекрывается. График движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру согласовывает капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Движение автотранспорта по САД КЗС осуществляется в штатном режиме, - передают обстановку в пресс-службе КЗС.

Напомним, по словам синоптиков, 21 января в Северной столице дует западный ветер от 8 до 13 метров в секунду с периодическими сильными порывами. Такая же обстановка сохранится и в среду 22-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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