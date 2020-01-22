2020-01-22T13:06:05+03:00
Происшествия

«Голодный» девятиклассник с газовым баллончиком ограбил продуктовый магазин в Петербурге

Школьника задержали, когда он возвращался домой
Лилия КОЗЛОВА
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В Пушкине задержали школьника, подозреваемого в краже продуктов из магазинаВ Пушкине задержали школьника, подозреваемого в краже продуктов из магазинаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге школьник ограбил продуктовый магазин. Рано утром в понедельник, 20 января 2020 года, управляющий одного из отделений торговой сети, обратился в полицию и рассказал, что неизвестный человек украл продукты из магазина, напав на продавца.

- По рассказам заявителя, какой-то молодой человек зашел в магазин в доме 41 на Бассейной улице, распылил газ из перцового баллончика продавцу и управляющему в лицо и украл продукты питания, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Материальный ущерб в магазине оценили в 1 296 рублей. Работники торговой точки сильно не пострадали.

Подозреваемого грабителя задержали на следующий день. Около 17 часов вечера у дома 2 по Восточной улице в городе Пушкин полиция встретила возвращающегося домой школьника. Им оказался 16-летний ученик девятого класса.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Мальчику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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