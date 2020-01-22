«Голодный» девятиклассник с газовым баллончиком ограбил продуктовый магазин в Петербурге
В Петербурге школьник ограбил продуктовый магазин. Рано утром в понедельник, 20 января 2020 года, управляющий одного из отделений торговой сети, обратился в полицию и рассказал, что неизвестный человек украл продукты из магазина, напав на продавца.
- По рассказам заявителя, какой-то молодой человек зашел в магазин в доме 41 на Бассейной улице, распылил газ из перцового баллончика продавцу и управляющему в лицо и украл продукты питания, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Материальный ущерб в магазине оценили в 1 296 рублей. Работники торговой точки сильно не пострадали.
Подозреваемого грабителя задержали на следующий день. Около 17 часов вечера у дома 2 по Восточной улице в городе Пушкин полиция встретила возвращающегося домой школьника. Им оказался 16-летний ученик девятого класса.
По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Мальчику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU