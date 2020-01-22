Блокадники, проживающие в Израиле, получат юбилейные медали к 75-летию Победы

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:13:24+03:00

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На сегодняшний день в Израиле проживает более 1500 человек, переживших блокаду. Все они получат юбилейные медали к 75-летию Победы. Об этом заявил сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Ленинград выстоял в страшные годы блокады благодаря мужеству его жителей и защитников, - напомнил председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, который также присутствовал на встрече с блокадниками в Израиле. - Мы благодарны вашему поколению. Где бы вы ни жили, вы все для нас – родные и близкие люди.

Александр Беглов призвал отстаивать правду о подвиге и отметил, как важно использовать каждый повод, чтобы напоминать миру о Второй мировой войне, о Холокосте, о Ленинграде.

Именно поэтому 23 января 2020 года в Иерусалиме состоится открытие монумента «Свеча Памяти».

- О таком памятнике я мечтала 30 лет, - призналась житель блокадного Ленинграда Эмилия Ларина, проживающая сейчас в Израиле. - Для нас он будет местом, куда мы поведем внуков, чтобы рассказать о трагедии блокадных 900 дней.

КСТАТИ

Губернатор напомнил, что в ноябре минувшего года во время Дней Санкт-Петербурга в Израиле было организовано вручение памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» проживающим в этой стране блокадникам. Эту награду получили более 1300 человек. По словам главы северной столицы, те блокадники, которые не состоят в общественных организациях и не попали в списки на награждение, получат памятные знаки в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU