Вестибюли «Дунайской» и «Проспекта Славы» стали закрывать раньше ради экономии

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:46:12+03:00

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С 18 января две новые станции Фрунзенского радиуса изменили свой режим работы. В минувшую субботу первый вестибюль «Дунайской» и второй «Проспекта Славы» стали закрывать на вход и выход уже в десять вечера. И открывать чуть позже. Причиной этому названа экономия.

- Режим работы изменился из-за небольшого пассажиропотока в утренние и вечерние часы. Анализ показал, что один вестибюль из двух вполне справляется в утренний и вечерний час пик, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Другими словами, в подземке решили не тратить деньги на работу вестибюлей и персонала на них в те вечерние два часа, когда людей на станциях становится меньше.

Будет эта мера постоянной, или же временной, в метро не уточняют: «до особого распоряжения». Теперь вестибюль 1 «Дунайской» и второй вестибюль станции «Проспект Славы» открываются в 6:30 вместо 5:30 и закрывается в 22:00 (на вход) вместо 0:35, и в 22:10 (на выход) вместо 0:55.

Напомним, что «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» были открыты для пассажиров 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU