2020-01-22T14:09:29+03:00
Общество

В Петербурге приостановили продажу билетов на выступления комика Долгополова

Стендапы были запланированы на начало февраля
Лилия КОЗЛОВА
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Продажу билетов на выступления комика Долгополова в Петербурге временно остановилиПродажу билетов на выступления комика Долгополова в Петербурге временно остановилиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После сообщений о том, что МВД Московской области интересуется молодым комиком Александром Долгополовым, в Петербурге приостановили продажу билетов на его выступления. В среду, 22 января, стендапер опубликовал на своей страничке в Instagram обращение полиции к бару в городе на Неве, в котором указано требование предоставить информацию о комедианте.

- Продажи временно остановлены организатором, - выдает текст сервис по покупке билетов при попытке заказать проходку на запланированные концерты на начало февраля.

Напомним, что правоохранители заинтересовались стендапом 25-летнего комика, который прошел в феврале 2019 года в петербургском баре. Запись выступления была опубликована в сети.

- Посмотрела это выступление, там все очень круто и ничего плохого абсолютно. До чего там можно докопаться? – удивляются подписчики комика.

Сам Долгополов заявил, что очень зол в связи с ситуацией и ему страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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