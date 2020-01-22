Мужчина сгорел дотла в пожаре, вспыхнувшем из-за электронной плитки

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:14:11+03:00

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Жесткий пожар унес жизнь мужчины в Ленинградской области. Рано утром во вторник, 21 января 2020 года, в Волосовском районе в деревне Ославье загорелся частный доме номер 46. К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, пламя уже успело охватить здание. Ликвидировав возгорание, они начал осматривать пепелище и обнаружили сильно обгоревший труп.

- Пожарные из сгоревшего дома достали труп без внешних признаков насильственной смерти. Тело принадлежало 38-летнему хозяину жилья, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

О погибшем известно, что он злоупотреблял спиртным. По предварительной версии, пожар начался из-за включенной и оставленной без присмотра электроплитки.

На месте сгоревшего дома проводится проверка для точной установки причин возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU