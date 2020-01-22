Водитель эвакуатора увез чужую «Ладу», чтобы сдать ее в металлолом
Полицейские Всеволожского района пресекли «отличную» бизнес-идею, которую взял на вооружение местный водитель эвакуатора. Он увез с улицу чужую машину, чтобы сдать ее на металлолом.
- 20января в 10:57 по номеру 112 поступило сообщение от безработного мужчины 1980 года рождения, который заявил о пропаже от дома 107 по ул. Пушкинской г. Всеволожска его автомобиля ВАЗ-21102, - сообщает источник в правоохранительных органах.
20-летнюю «Ладу» хозяин с большим запасом оценил в 150 тысяч рублей.
Пока владелец авто писал заявление, полицейские отсмотрели камеры наблюдения и установили, что машину увез эвакуатор. Дальнейшее было делом техники. Уже к вечеру в поселке имени Морозова украденный ВАЗ со снятыми номерами был найден, а вскоре нашелся и угонщик. Им оказался также безработный мужчина и тоже 1980 года рождения.
Он изобличен в том, что с помощью эвакуатора похитил чужое авто, чтобы отвезти его в пункт приема металла.
К слову, там за машину дали бы тысяч пять, максимум. Сейчас «Ладу» под расписку вернули владельцу, а предприимчивому мужчине грозит уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU