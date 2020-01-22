Водитель эвакуатора увез чужую «Ладу», чтобы сдать ее в металлолом

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:17:49+03:00

Увезти авто на эвакуаторе и сдать его в металлолом - "идеальная" преступная схема. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Полицейские Всеволожского района пресекли «отличную» бизнес-идею, которую взял на вооружение местный водитель эвакуатора. Он увез с улицу чужую машину, чтобы сдать ее на металлолом.

- 20января в 10:57 по номеру 112 поступило сообщение от безработного мужчины 1980 года рождения, который заявил о пропаже от дома 107 по ул. Пушкинской г. Всеволожска его автомобиля ВАЗ-21102, - сообщает источник в правоохранительных органах.

20-летнюю «Ладу» хозяин с большим запасом оценил в 150 тысяч рублей.

Пока владелец авто писал заявление, полицейские отсмотрели камеры наблюдения и установили, что машину увез эвакуатор. Дальнейшее было делом техники. Уже к вечеру в поселке имени Морозова украденный ВАЗ со снятыми номерами был найден, а вскоре нашелся и угонщик. Им оказался также безработный мужчина и тоже 1980 года рождения.

Он изобличен в том, что с помощью эвакуатора похитил чужое авто, чтобы отвезти его в пункт приема металла.

К слову, там за машину дали бы тысяч пять, максимум. Сейчас «Ладу» под расписку вернули владельцу, а предприимчивому мужчине грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU