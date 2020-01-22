2020-01-22T15:37:00+03:00
Общество

Делегация Санкт-Петербурга встретилась с блокадниками, проживающими в Израиле

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поблагодарил представителей ветеранских и блокадных организаций Израиля за поддержку на различных международных площадках
Степан СТЕПАНОВ
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Фото: пресс-служба правительства Санкт-ПетербургаФото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым посетила Иерусалим, где встретилась с блокадниками, проживающими в Израиле. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, петербургские ветераны, главный раввин Большой Хоральной синагоги Петербурга Менахем-Мендл Певзнер, председатель правления еврейской религиозной общины Северной столицы Марк Грубарг.

В ходе встречи были обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия в гуманитарной сфере, сотрудничество с блокадниками, живущими в России и предстоящее открытие мемориала «Свеча памяти» в Иерусалиме.

- Блокада – это короткое слово, но за ним стоит великий смысл, - подчеркнул Вячеслав Макаров. - Это уникальное явление в истории мировой цивилизации. Всей планете Земля было показано, что может человек, который окрылен великой целью - победить фашизм и быть свободным. Передадим этот код победителей будущим поколениям – значит, сохраним мир и согласие среди народов. И мы особенно благодарны Государству Израиль, которое, как и Россия, сегодня все делает для борьбы с фальсификацией итогов Второй Мировой войны.

Он также поблагодарил представителей ветеранских и блокадных организаций Израиля за поддержку на различных международных площадках.

КСТАТИ

В Мариинском дворце открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда

По инициативе председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в Мариинском дворце 20 января 2020 года открылась выставка «Ленинград. Блокада. Мариинский дворец».

На экспозиции представлены фотоматериалы, рассказывающие о роли Ленинградского городского совета народных депутатов в организации обороны города, о боевом пути Ленинградской Армии народного ополчения, жизни блокадного Мариинского дворца, об освобождении города от фашистской блокады и восстановлении народного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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