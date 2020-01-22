Старый тренажер для полетов продали петербургскому университету гражданской авиации за 358 миллионов рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:36:29+03:00

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Проректор Петербургского государственного университета гражданской авиации подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В среду, 22 января, на работника вуза завели уголовное дело о хищении денег, предназначенных для покупки оборудования для обучения пилотов.

- Вуз заключил договор с коммерческой организацией на поставку комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200 для нужд учебного заведения. За это было заплачено более 358 миллионов рублей. Однако вместо нового оборудования в университет привезли бывшего употребления, - сообщили в следственном управлении на транспорте.

Изначально от проректора вуза поступило исковое заявление о возмещении вреда. Однако после он его отозвал, чтобы сохранить приятельские отношения с коммерческой организацией. Тем самым, он лишил вуз возможности возместить ущерб.

На данный момент следователи проводят обыски и изымают документацию, подтверждающую факты преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU