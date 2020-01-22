Старый тренажер для полетов продали петербургскому университету гражданской авиации за 358 миллионов рублей
Проректор Петербургского государственного университета гражданской авиации подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В среду, 22 января, на работника вуза завели уголовное дело о хищении денег, предназначенных для покупки оборудования для обучения пилотов.
- Вуз заключил договор с коммерческой организацией на поставку комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200 для нужд учебного заведения. За это было заплачено более 358 миллионов рублей. Однако вместо нового оборудования в университет привезли бывшего употребления, - сообщили в следственном управлении на транспорте.
Изначально от проректора вуза поступило исковое заявление о возмещении вреда. Однако после он его отозвал, чтобы сохранить приятельские отношения с коммерческой организацией. Тем самым, он лишил вуз возможности возместить ущерб.
На данный момент следователи проводят обыски и изымают документацию, подтверждающую факты преступной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU