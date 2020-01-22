2020-01-22T17:17:40+03:00
Общество

«Метрострой» показал камень-гигант, с которым борются на строительстве «Казаковской»

Станция должна стать одной из двух в первом участке Красносельско-Калининской линии
Петр КИБЕР
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Вот такие валуны приходится вынимать из земли строителям метро. Фото: vk.com/gsumetroВот такие валуны приходится вынимать из земли строителям метро. Фото: vk.com/gsumetro
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Петербургский «Метрострой», несмотря на все скандалы с возможным банкротством, продолжает работать над строительством станций Красносельско-Калининской линии подземки. А пока наверху идут споры, строители показывают с какими трудностями им приходится встречаться под землей. В том числе ворочать огромные валуны.

- В день рождения «Метростроя» проходчики борются с очередным гигантом-валуном на проходке наклонного хода станции «Казаковская», - сообщает пресс-служба компании в группе «ВКонтакте».

Напомним, что первый участок Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» до «Казаковской» (второе название «Юго-Западная») должны открыть уже в 2022 году. Это будет новая, шестая линия подземки, которую на схеме обозначат коричневым цветом.

Позднее, к 2026-27 годам в ее составе появится участок от «Казаковской» до «Сосновой поляны». В его составе будут «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Далее линия пойдет в другую сторону, от «Путиловской», через «Броневую», «Заставскую» и «Боровую» до «Обводного канала-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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