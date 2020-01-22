На трассе под Огоньками пенсионер на «Рено» вылетел под встречный КАМАЗ и погиб
Страшная авария произошла утром 22 января в Выборгском районе Ленинградской области. Около 11:20 на трассе «Огоньки - Стрельцово - Толоконниково» легковушка вылетела под встречный «КАМАЗ, который занимался уборкой дороги от снега.
- Водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Учитывая, что скорость легковушки была очень приличной, удар оказался страшным. 70-летний мужчина, сидевший за рулем «Рено» получил серьезнейшие травмы. Из машины его пришлось доставать спасателям, которые срезали крышу легковушки.
Водителя передали врачам, однако уже в больнице пенсионер скончался. Шофер КАМАЗа по предварительным данным не пострадал.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.
На трассе "Огоньки-Толоконниково" "Рено" влетел под КАМАЗ.Видео: ВК "Дорожный инспектор"
ИСТОЧНИК KP.RU