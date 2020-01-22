На трассе под Огоньками пенсионер на «Рено» вылетел под встречный КАМАЗ и погиб

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:34:25+03:00

На трассе под Огоньками насмерть разбился 70-летний пенсионер. Фото: vk.com/dorinspb

От легковушки осталась лишь груда металла [видео]

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Страшная авария произошла утром 22 января в Выборгском районе Ленинградской области. Около 11:20 на трассе «Огоньки - Стрельцово - Толоконниково» легковушка вылетела под встречный «КАМАЗ, который занимался уборкой дороги от снега.

- Водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая, что скорость легковушки была очень приличной, удар оказался страшным. 70-летний мужчина, сидевший за рулем «Рено» получил серьезнейшие травмы. Из машины его пришлось доставать спасателям, которые срезали крышу легковушки.

Водителя передали врачам, однако уже в больнице пенсионер скончался. Шофер КАМАЗа по предварительным данным не пострадал.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

На трассе "Огоньки-Толоконниково" "Рено" влетел под КАМАЗ.Видео: ВК "Дорожный инспектор"

ИСТОЧНИК KP.RU