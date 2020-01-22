Петербуржец пытался угнать троллейбус и побил женщину-водителя

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:14:28+03:00

Горэлектротранс ищет мужчину, который влез в кабину троллейбуса и ударил водителя. Фото: Кадр с видео / Горэлектротранс

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Очередного хулигана, напавшего на их сотрудника, ищет петербургский Горэлектротранс. Однако на этот раз пострадал не кондуктор, а водитель троллейбуса. Женщина получила удар кулаком от мужчины, который пытался угнать «рогатую» машину.

- Горэлектротранс просит горожан помочь опознать мужчину, напавшего на сотрудницу предприятия. Инцидент произошел 17 января в 16:56 на конечной станции «Улица Кораблестроителей». Неизвестный проник в кабину, а когда был замечен, оказал сопротивление и ударил женщину в лицо, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Инцидент запечатлели камеры системы наблюдения, установленные в салоне троллейбуса. На записи видно, как мужчина забирается в кабину, садится за руль и пытается нажимать кнопки. В этот момент хулигана замечает водитель, которая осматривала салон и выгоняет постороннего со своего места. В этот момент мужчина успевает ее ударить.

Сам горе-угонщик с места происшествия сбежал, а женщине понадобилась госпитализация.

Напомним, что летом 2019 года двое кондукторов троллейбуса пострадали от агрессивных пассажиров. А в октябре хулиган залил перцовым газом билетера автобуса.

В Петербурге мужчина пытался угнать троллейбус.Видео: Горэлектротранс

ИСТОЧНИК KP.RU