2020-01-22T19:29:23+03:00
Общество

На станции метро «Сенная площадь» возьмутся за капремонт эскалатора

Работы продлятся с 26 февраля по 15 мая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ГАТИ Петербурга выдала разрешение на капремонт эскалатора на "Сенной".ГАТИ Петербурга выдала разрешение на капремонт эскалатора на "Сенной".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга разрешила провести капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Сенная площадь». Вскоре там установят временное ограждение на время длительных работ.

- Капремонт эскалатора разрешено вести на срок с 26 февраля по 15 мая 2020 года. Соответствующая документация оформлена по заказу ГУП «Петербургский метрополитен». Работы будут выполняться в машинном зале, вестибюле и на платформе станции метро «Сенная площадь», - уточняют в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

Ранее «Комсомолка» писала, что в мае на ремонт закроют станцию «Маяковская» из-за пресловутых эскалаторов, а летом возьмутся за приведение в порядок южного входа на «Московскую». Кроме этого, стало известно, что с 18 ноября начали раньше закрывать вестибюли станций «Дунайская» и «Проспект Славы». Это сделали в целях экономии из-за небольшого пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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