Антимонопольщики нашли возможный картель на рынке капремонта Петербурга

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:52:49+03:00

Антимонопольщики Петербурга подозревают четыре организации в сговоре на рынке капремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

УФАС России по Петербургу подозревает четыре организации в организации картеля на рынке капитального ремонта. Под «прицелом» оказались ООО «Глобус», ООО «СИК «Эльтек», ООО «С-Индустрия» и ООО «БИТ». На них уже возбуждены дела.

Антимонопольщики проверили 11 торгов по капитальному и декоративному ремонту жилых домов в Петербурге. Закупки производились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Кроме этого, на торгах хитрые организации использовали один IP-адрес и общую локальную сеть. В итоге общая сумма НМЦК превысила 759 миллионов рублей.

- Заказчиками подрядчиков выступали несколько организаций, в частности – администрация Центрального района Петербурга, комитет госзаказа Ленобласти, СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», - отметили в пресс-службе УФАС.

Действительно ли четыре «товарища» нарушили закон о защите конкуренции покажет первое заседание антимонопольной комиссии, которое назначено на 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU