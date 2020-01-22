2020-01-22T20:24:29+03:00
Общество

Шалость удалась: За 2019 год студенты СПбГУ причинили вузу ущерб на 700 тысяч рублей

Из самых распространенных нарушений – порча лифтов и курение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты-нарушители СПбГУ выставили вузу солидный чек за различный ущерб в 2019 году.Студенты-нарушители СПбГУ выставили вузу солидный чек за различный ущерб в 2019 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В СПбГУ отчитались, что за 2019 год их студенты причинили университету ущерб на сумму около 700 тысяч рублей. Одно из самых распространенных и опасных нарушений – повреждение лифтов в общежитиях. За год таких набралось сразу три. Только ремонт одного из них обошелся СПбГУ в 71 тысячу рублей. Шутники обычно портят кнопки в лифтах. Один «особо отличившийся» даже скинул в шахту автомобильные покрышки. Из-за него студенты несколько дней поднимались пешком до своих комнат.

- Наказания для студента-нарушителя следующие – замечания, выговор или отчисление. В шалостях учащихся разбирается дисциплинарный комитет Студенческого совета СПбГУ. Отчисления, в основном, происходят всего лишь несколько раз в год. Как правило, нарушитель признает неправоту и добровольно оплачивает ремонт поломанной вещи или покупает ее утерянный аналог, - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Еще студенты грешат частым курением на территории университета. Много бед и в общежитиях – грязное состояние комнат, шум в ночное время. Встречаются и случаи того, что студенты приводят к себе посторонних, предоставляя им свой пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Шалость удалась: За 2019 год студенты СПбГУ причинили вузу ущерб на 700 тысяч рублей
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