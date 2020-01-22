2020-01-22T21:11:59+03:00
Общество

В Пулково два пассажирских самолета не могут вылететь в Мурманск

Пассажирам двух рейсов придется сильно подождать, поскольку аэропорт Мурманска засыпало снегом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пассажирам двух самолетов придется несколько часов ждать вылета из Пулково в Мурманск.Пассажирам двух самолетов придется несколько часов ждать вылета из Пулково в Мурманск.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 22 января в Пулково задерживаются два самолета, направляющиеся в Мурманск. Это рейсы SU 1316 и FV 6345. Оказалось, что аэропорт Мурманска попросту не может принять любые воздушные судна – его серьезно засыпало снегом.

- Уважаемые пассажиры! Аэропорт Мурманска 22 января 2020 года с 19:00 до 22:00 по московскому времени закрыт для приема и выпуска самолетов всех типов по причине очистки взлетно-посадочных полос от снега, - сообщили на официальном сайте аэропорта Мурманска.

Сейчас недовольные пассажиры атакуют справочные аэропорта, чтобы узнать, сколько им придется ждать. Согласно онлайн-таблице Пулково, вышеуказанные самолеты вылетят в 01:00 и 23:00 соответственно. Особенно не повезло людям в рейсе FV 6345. Самолет уже был в воздухе, когда из Мурманска доложили о неготовности принять его из-за непогоды. Экипаж авиасудна принял решение возвращаться в Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Пулково два пассажирских самолета не могут вылететь в Мурманск
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