В Пулково два пассажирских самолета не могут вылететь в Мурманск
Вечером 22 января в Пулково задерживаются два самолета, направляющиеся в Мурманск. Это рейсы SU 1316 и FV 6345. Оказалось, что аэропорт Мурманска попросту не может принять любые воздушные судна – его серьезно засыпало снегом.
- Уважаемые пассажиры! Аэропорт Мурманска 22 января 2020 года с 19:00 до 22:00 по московскому времени закрыт для приема и выпуска самолетов всех типов по причине очистки взлетно-посадочных полос от снега, - сообщили на официальном сайте аэропорта Мурманска.
Сейчас недовольные пассажиры атакуют справочные аэропорта, чтобы узнать, сколько им придется ждать. Согласно онлайн-таблице Пулково, вышеуказанные самолеты вылетят в 01:00 и 23:00 соответственно. Особенно не повезло людям в рейсе FV 6345. Самолет уже был в воздухе, когда из Мурманска доложили о неготовности принять его из-за непогоды. Экипаж авиасудна принял решение возвращаться в Пулково.
ИСТОЧНИК KP.RU