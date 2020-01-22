У жительницы Ленобласти на границе с Эстонией отобрали два килограмма «уколов красоты»
На пункте пропуска Ивангород, на границе России и Эстонии, у жительницы Ленобласти изъяли «уколы красоты», коих набралось на 2 килограмма. Дама объяснила, что это всего-навсего обычные подарки себе и подругам на 8 марта. Таможенники остановили гражданку на устный опрос, но она отрицала наличие товаров, подлежащих декларированию.
- В багаже обнаружили 41 коробку с веществом в ампулах, предназначенных для восстановления объема лица. Вес товара превысил 2 килограмма. Общая стоимость «уколов красоты» составила около 1230 евро. Женщина не назвала точную сумму, поскольку, по ее словам, купила ампулы давно, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Исходя из количества и характера товаров, специалисты таможни посчитали, что уколы предназначены для торговли, а не личного пользования и должны декларироваться в установленном порядке. Женщине грозит административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU