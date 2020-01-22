2020-01-22T21:44:39+03:00
Общество

У жительницы Ленобласти на границе с Эстонией отобрали два килограмма «уколов красоты»

Она не задекларировала 41 коробку с чудодейственными ампулами, которые были подарками на грядущее 8 марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти таможенники изъяли у женщины 2 килограмма уколов "красоты". Фото: пресс-служба СЗТУВ Ленобласти таможенники изъяли у женщины 2 килограмма уколов "красоты". Фото: пресс-служба СЗТУ
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На пункте пропуска Ивангород, на границе России и Эстонии, у жительницы Ленобласти изъяли «уколы красоты», коих набралось на 2 килограмма. Дама объяснила, что это всего-навсего обычные подарки себе и подругам на 8 марта. Таможенники остановили гражданку на устный опрос, но она отрицала наличие товаров, подлежащих декларированию.

- В багаже обнаружили 41 коробку с веществом в ампулах, предназначенных для восстановления объема лица. Вес товара превысил 2 килограмма. Общая стоимость «уколов красоты» составила около 1230 евро. Женщина не назвала точную сумму, поскольку, по ее словам, купила ампулы давно, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Исходя из количества и характера товаров, специалисты таможни посчитали, что уколы предназначены для торговли, а не личного пользования и должны декларироваться в установленном порядке. Женщине грозит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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