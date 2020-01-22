У двух госпитализированных пациентов в Петербурге не подтвердился диагноз смертельного коронавируса
Минздрав России заверил, что на данный момент пациенты из Петербурга, госпитализированные по подозрению в коронавирусе, все же не заражены смертельной болезнью из Китая. «Комсомолка» выяснила, что у мужчины из КНР выявили всего лишь ОРВИ. А вот точный диагноз другого больного, 23-летнего парня из Шанхая, обещают огласить 23 января. Напомним, его срочно увезли прямо из Пулково в больницу имени Боткина.
- Никому из указанных пациентов диагноз кроновирусной инфекции не установлен. Нельзя исключать того, что состояние обоих вызвано ОРВИ. Сейчас в Центре стратегического планирования Минздрава России завершается разработка тестов, необходимых для выявления коронавируса. Благодаря этому диагностика данного заболевания продлится не дольше 30 минут, - пояснил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram.
Добавим, что вопрос оказания медпомощи двум вышеупомянутым пациентам находится на личном контроле новоиспеченного Минздрава Михаила Мурашко.
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ИСТОЧНИК KP.RU