2020-01-22T22:47:44+03:00
Общество

Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на дикий шум в квартире от системы отопления дома

На ЖКС подали в суд
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге житель одного из жилых домов устал терпеть шум системы отопления местного ЖКС.В Петербурге житель одного из жилых домов устал терпеть шум системы отопления местного ЖКС.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Роспотребнадзор по Петербургу обратился с необычной жалобой горожанин. Мужчина утверждал, что его уже который день мучает дикий шум от теплового пункта в доме. По его словам, гул и скрежет слышно даже в его квартире. В итоге сотрудники Роспотребнадзора проверили систему отопления и подтвердили слова негодующего петербуржца.

- Далее ведомство обратилось в суд в защиту интересов гражданина с иском к ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района». В обосновании указывалось то, что организация коммерческая и извлекает прибыль из своих услуг по управлению многоквартирными домами. А значит, она должна устранить нарушение санитарного законодательства, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Суд в итоге пошел навстречу страдающему петербуржцу и ведомству. ЖКС обязали убрать шум и дать мужчине спокойно жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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