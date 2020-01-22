В Петербурге нашли 17 тонн зараженных помело из Китая

22 Янв. 2020 2020-01-22T23:05:28+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу обнаружили в городском морском порту партию свежих, но зараженных помело. Таковых оказалось весом на 17 тонн. Известно, что цитрусовые прибыли в Северную столицу из Китая и должны были проследовать на адрес московской компании. Но на дне контейнера нашли живые куколки насекомых.

- По результатам проведенной лабораторной экспертизы, в том числе с использованием метода доращивания насекомого, специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердили наличие жизнеспособных особей карантинного объекта Megaselia scalaris (Loew) – так называемой многоядной мухи-горбатки, - прокомментировали итоги исследования в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу.

Любопытно, что это первый случай обнаружения опасной мухи при ввозе помело из Китая в Россию. Естественно, контейнер цитрусовых с вредителями не пустили в город.

ИСТОЧНИК KP.RU