Комздрав Петербурга: «Обследования на коронавирус у обоих госпитализированных пациентов продолжается»

22 Янв. 2020 2020-01-22T23:36:43+03:00

В Петербурге продолжаются обследования двух мужчин, госпитализированных с подозрением на смертельный коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В комитете по здравоохранению Петербурга не стали торопиться с оглашением окончательных диагнозов двух госпитализированных пациентов, которых проверяют на наличие коронавируса из Китая. Чуть ранее в Минздраве России поспешили успокоить россиян и особенно петербуржцев, заверив, что на данный момент смертельная болезнь у обоих мужчин не подтвердилась. Все еще разрабатываются тесты для точной и быстрой диагностики опасного вируса.

- Обследования обоих пациентов продолжаются, несмотря на то, что у гражданина КНР обычная ОРВИ. Процесс диагностики не такой простой, как кажется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комздрава Петербурга.

Напомним, по информации городского Роспотребнадзора, больные жаловались на повышение температуры и воспаление слизистых оболочек. Их госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом ОРВИ. Похоже, ввиду возможного выявления коронавируса, они задержатся там дольше, чем планировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU