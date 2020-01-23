2020-01-23T00:00:00+03:00
Происшествия

В Невском районе «Жигули» снесли двух пешеходов на «зебре»

Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По неизвестной причине водитель "Жигули" не заметил двоих пешеходов. Фото: vk.com/spb_todayПо неизвестной причине водитель "Жигули" не заметил двоих пешеходов. Фото: vk.com/spb_today
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22 января около 20:50 в Невском районе «Жигули» сбили двух пешеходов, переходящих дорогу на «зебре». Пугающее ДТП произошло возле дома №32 на Советском проспекте. Известно, что там нет светофора, но все же есть пешеходный переход, на который не обратил внимание водитель ВАЗа.

По сообщениям очевидцев, врачи скорой помощи в течение 5 минут прибыли на место. Оказалось, что без травм не обошлось.

- Водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2107 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух людей – женщину 22 лет и 45-летнего мужчину. В результате ДТП первый пешеход, соответственно, получил травмы средней степени тяжести, а второй только легкий вред здоровью, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Кто виноват в аварии, сейчас выясняют инспекторы. На месте проводится тщательная проверка происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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