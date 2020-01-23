В Петербурге может появиться первая мемориальная доска Чехову

23 Янв. 2020 2020-01-23T00:18:47+03:00

Пока что могила брата Чехова, единственное хоть какое-то памятное место о писателе, находится в запустении. Фото: Роман Пименов/ «Петербургский дневник»

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В канун 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова в Петербурге подняли вопрос о создании памятной доски великому драматургу. В юбилей писателя, 29 января, в Северной столице пройдет фестиваль «Чеховские дни». Организаторы мероприятия задались вопросом, где в Петербурге можно возложить цветы в память о Чехове. Оказалось, такое место всего лишь одно – могила его брата Александра. Однако ее состояние сейчас, мягко говоря, не лучшее.

- Конечно, это ужасно, что нет памятного места, знаков, связанных с Чеховым. Я думаю, к этому вопросу можно вернуться. Союз писателей Петербурга с удовольствием поддержит любую инициативу по установке мемориальной доски. Все-таки это процесс не очень простой – знаю по опыту установки доски Борису Стругацкому. Тем не менее, это дело необходимое, - рассказал «Петербургскому дневнику» зампредседателя Союза писателей города Сергей Арно.

Однако в комитет по культуре Петербурга предложения об установки памятной доски писателю пока не поступали. Зато городской Союз писателей обещает привести в порядок могилу брата Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU