2020-01-23T01:05:11+03:00
Общество

В Петербурге стало больше на 20 тысяч новых рабочих мест

Фактор чемпионата мира по футболу 2018 года не помешал этому росту
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге замечен рост новых рабочих мест.В Петербурге замечен рост новых рабочих мест.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что за 2019 год в Петербурге появилось более 20 тысяч новых рабочих мест. Конечно, до показателей 2018 года еще далеко, но то был «горячий» период чемпионата мира по футболу. За первые 9 месяцев прошлого года количество вакансий на рынке труда составило чуть более 200 тысяч.

- Наибольший кадровый голод в Петербурге испытывает сфера IT-технологий, нуждающаяся в разработчиках ПО и специалистах-техниках по поддержке пользователей. А на производствах по-прежнему высоко востребованы высококвалифицированные рабочие. Это операторы и наладчики деревообрабатывающих, прядильных и намоточных машин, а также сборщики оборудования, - пишет ФАН.

Также, по данным аналитиков НИУ ВШЭ, в Петербурге чаще всего сокращали менеджеров всех уровней. Это связано с кризисом 2014 года. Другую занимательную статистику обнародуют 27 и 28 февраля на IV Санкт-Петербургском международном форуме труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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