В Гатчинском районе ревнивый супруг отправил в реанимацию собеседника своей жены

23 Янв. 2020 2020-01-23T01:28:00+03:00

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21 января в УМВД России по Гатчинскому району пришла телефонограмма из местной больницы об избитом пациенте. Со слов врачей, 32-летнего мужчину сильно ударили кулаком в живот. Как итог – закрытая травма, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение. Оказалось, что в нанесении тяжелых травм замешан супруг жены, с которой 19-го числа беседовал потерпевший.

- Муж увидел, что жена разговаривает с неизвестным человеком и из ревности ударил его. На него уже возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Пока что ревнивцу вручили подписку о невыезде, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

К слову, потерпевший и сам не чист на руку. По словам его матери, он безработный разгильдяй и часто злоупотребляет спиртными напитками. Все обстоятельства происшествия все еще выясняют полицейские. Обидчику безработного грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU