В Петербурге вторую неделю ищут студента-хирурга, который не вернулся с работы
В Петербурге вторую неделю разыскивают пропавшего студента медуниверситета имени Павлова. По словам родственников молодого человека в соцсетях, 14 января 22-летний Сергей Павлов был на ночной смене на работе в клинике. После этого он сел в метро на станции «Петроградская». Но домой к своей девушке на «Звездную» студент-хирург внезапно не поехал, отправившись в противоположную сторону.
Вглядитесь, возможно, именно вы видели Сергея и поможете вернуть его к любящим родным. Фото: СОЦСЕТИ
К полудню Сергей вышел на «Парнасе», после чего его след обрывается. Известно, что его телефон включали один раз в деревне Хиттолово во Всеволожском районе. Что именно произошло с парнем, и почему он ринулся к «Парнасу» - неизвестно.
Сейчас соцсети заполонили поисковыми карточками о пропавшем студенте. Родственники стараются выйти на многих жителей деревни Хиттолово через интернет и просят их о помощи.
- Сергей может носить очки. Его рост 176 сантиметров, он худощавого телосложения со светлыми короткими волосами и зелеными глазами. Был одет в черную куртку с серым низом, синие штаны и серые кроссовки. С собой нес за плечами рюкзак темно-серого цвета, - гласит поисковая сводка.
ИСТОЧНИК KP.RU