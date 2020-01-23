2020-01-23T08:11:38+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц

Горожане уверяют, что спецтехника, просто гоняет пыль по дорогам [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Петербурга проверил работу уборочной техники и остался не доволенЖитель Петербурга проверил работу уборочной техники и остался не доволенФото: принтскрин видео.
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Возмущенные жители Петербурга жалуются на плохую уборку улиц. Нынешней теплой зимой в городе нет снега, что облегчает возможность передвижения. Однако люди не довольны тем, что спецтехника, катающаяся по городу, просто метет пыль, не убирая ее. Так, в доказательство своего гнева, в среду, 22 января, местный житель решил проверить работу уборщика и опубликовал свой видео отчет.

- Рабочий процесс, за который платит город… Едет щетка (подметальная машина, прим.ред.), ничего не убирается. Просто пылегонка. А в отсеке для пыли, насыпана горочка прошлогоднего мусора. После пятиминутной работы ничего не изменилось. Пыль гоняется, деньги платятся, - возмущается активный петербуржец.

Мужчина на видео, в котором он просмотрел все отсеки спецтехники, утверждает, что никакого эффекта от уборочной машины нет. По его словам, водитель автомобиля этого тоже не отрицает.

В конце мужчина добавил, что публикует видео в надежде, что оно как-то охарактеризует ситуацию с уборкой в городе.

Петербуржец пожаловался на плохую работу уборочной техники .

ИСТОЧНИК KP.RU

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