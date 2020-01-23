2020-01-23T08:38:38+03:00
Общество

Автомобилисты Петербурга возмущены ценами на проезд по ЗСД

Водители жалуются, что стоимость по транспондеру стала выше, чем за наличные деньги [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские автомобилисты жалуются на тарифы проезда по ЗСДПетербургские автомобилисты жалуются на тарифы проезда по ЗСДФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Автомобилисты, пользующиеся в Петербурге платной дорогой ЗСД, возмущаются из-за резко взлетевших цен. Руководство компании «Магистраль Северной столицы» предупреждало, что с 18 января 2020 года буду введены новые тарифы, и рост цен составит от 16 до 50 процентов. Однако многие водители обратили внимание на то, что стали платить значительно больше, а по транспондеру, который предполагает скидку, стало ездить не выгодно.

- На ЗСД перестарались с увеличением цен и по транспондеру для 2-ого класса ТС (Газели) участок Богатырский - Благодатная проезд стал дороже - 313,5 рублей, чем по тому же участку за наличку - 300 рублей, - отметил возмущенный автомобилист.

Водители не понимают, почему цена по транспондеру выше, чем за наличные деньги, хотя должно быть наоборот Фото: СОЦСЕТИ

Водители не понимают, почему цена по транспондеру выше, чем за наличные деньги, хотя должно быть наоборотФото: СОЦСЕТИ

Водитель обратился с жалобой к организации и просьбой разъяснения ситуации, однако получил ответ, что оплата производится «согласно установленных тарифов».

Также некоторые автомобилисты отвечают, что цена за проезд, при условии оплаты транспондером, увеличилась не на 16 процентов, а в два раза. Мнение водителей разделились: одни предлагают бойкотировать дорогу, а другие отвечают: «Не нравится, не ездите».

ИСТОЧНИК KP.RU

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