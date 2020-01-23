2020-01-23T15:36:55+03:00
Общество

Под конец недели в Петербурге выпадет снег

В выходные небо снова затянет серыми облаками
Лилия КОЗЛОВА
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В пятницу в Петербурге выпадет снегВ пятницу в Петербурге выпадет снегФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На Петербург надвигается снег. Снежной бури ждать, конечно, не стоит. Однако под конец рабочей недели, в пятницу, 23 января, наконец-то выпадут осадки. По прогнозу синоптиков, снег пойдет еще ночью и будет периодически идти весь день. Также ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду.

- В пятницу, 23 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от нуля до минус 2 градусов, а днем 1-3 градуса тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В выходные в Петербурге также будут осадки в виде снега, который порой будет идти вместе с дождем. Температура днем в субботу, 25 января, продержится от нуля до плюс 2 градусов. В воскресенье, 26 января, даже выглянет солнце, а ветер значительно ослабится. Температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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