В Ленобласти предложили предприятиям взять шефство над мемориальными комплексами

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:13:04+03:00

В преддверии 75-летия Победы места воинской славы нужно привести в порядок

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил фирмам и организациям региона взять так называемое шефство над мемориальными комплексами. Это поможет привести в порядок памятные места перед грядущим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы должны привлечь всех – в том числе крупные предприятия к участию в подготовке братских захоронений и мемориальных комплексов к празднованию 75-летия Победы, - приводит слова Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

Также глава региона отметил, что особое внимание в преддверии 9 мая надо уделить ветеранам войны. Всего в Ленинградской области их живет 15 707 человек, в том числе 164 инвалида Великой Отечественной войны, 926 участников боевых действий, 4247 блокадников, 5154 бывших несовершеннолетних узника фашизма и 5 216 тружеников тыла.

Все они должны получить памятную медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

ИСТОЧНИК KP.RU