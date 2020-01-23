Нерадивая мать почти год не выплачивала своим дочерям алименты

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:18:43+03:00

Мать-алиментщица почти год не вспоминала о своих дочерях и попала в тюрьму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Жительница Петербурга систематически отказывается брать на себя ответственность и выплачивать алименты на содержание двух своих дочерей. Женщина неоднократно отказывалась перечислять деньги без уважительной причины. В итоге, за это ей в очередной раз грозит тюрьма. В четверг, 23 января, Кировский районный суд вынес в ее отношении обвинительный приговор.

- По решению суда от 9 февраля 2017 года подсудимая была обязана платить алименты на содержание двух дочерей, однако этого не делала более 10 месяцев без какой-либо уважительной причины. Сумма задолженности по алиментам составила более 157 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление. Тогда ей назначили исправительные работы. Но и от них она отклонялась, за что попала за решетку.

В четверг, 23 января, суд, с учетом личности подсудимой, признал ее виновной и назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU