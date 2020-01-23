2020-01-23T16:32:29+03:00
Общество

Директора фонда капремонта оштрафовали за невыполнение капремонта

Работы на 70 миллионов рублей, полученные из бюджета Петербурга, освоить не удалось
Петр КИБЕР
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Директору Фонда капремонта выписали штраф.Директору Фонда капремонта выписали штраф.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тема капремонта, в том числе возросших вдвое размеров взноса, очень остро стоит для многих петербуржцев. Жители, особенно старого фонда, годами ждут, когда их дома приведут в порядок. И обидно, когда ремонт затягивается по срокам или вообще не выполняется. Именно за такие проступки прокуратурой был оштрафован директор петербургского филиала Фонда капремонта.

- Между Фондом и коммерческими организациями с мая по октябрь 2017 г. заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Петроградского района. На их реализацию Жилищным комитетом выделены субсидии в размере более 70 млн. рублей. Однако, работы в установленные сроки не выполнены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Допсоглашений о продлении сроков чиновники фонда с подрядчиками не заключали, а деньги за невыполненные работы были возвращены в бюджет с нарушением. По найденным фактам директор Фонда был привлечен к административной ответственности. Ему предписали устранить недостатки и дали штраф в 37 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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