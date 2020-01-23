РЖД: Пассажирам с электронной регистрацией не нужно распечатывать билеты
Северо-Западный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" рассказала пассажирам поездов дальнего следования о том, что в случае приобретения билета на поезд как во внутрироссийском, так и международном сообщении, при условии прохождения процедуры электронной регистрации, распечатывать билет на бумажном носителе не обязательно.
Для посадки в поезд необходимо лишь предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность и показать билет с экрана любого мобильного устройства.
- Необходимость в печати билета сохраняется только в случае отсутствия электронной регистрации на рейс, - добавили в РЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU