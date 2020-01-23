РЖД: Пассажирам с электронной регистрацией не нужно распечатывать билеты

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:49:16+03:00

На поезда дальнего следования пассажирам с электронной регистрацией больше не нужно распечатывать билет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необходимость в печати билета сохраняется только в случае отсутствия электронной регистрации на рейс

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Северо-Западный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" рассказала пассажирам поездов дальнего следования о том, что в случае приобретения билета на поезд как во внутрироссийском, так и международном сообщении, при условии прохождения процедуры электронной регистрации, распечатывать билет на бумажном носителе не обязательно.

Для посадки в поезд необходимо лишь предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность и показать билет с экрана любого мобильного устройства.

- Необходимость в печати билета сохраняется только в случае отсутствия электронной регистрации на рейс, - добавили в РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU