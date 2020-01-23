Древнее захоронение нашли в Ленинградской области

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:08:49+03:00

Человеческие останки и украшения XIV-XV веков обнаружили при прокладке газопровода

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В Волосовском районе Ленинградской области сделали уникальную находку. Во время работ по прокладке газопровода в деревне Большое Кикерино было обнаружено древнее захоронение – человеческие останки и украшения XIV-XV веков. Находку, которая уже стала памятником «Большое Кикерино 2. Грунтовый могильник», обследовали археологи института истории материальной культуры РАН.

- Выяснено, что захоронения совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и сопровождаются ювелирными украшениями, - рассказали в администрации Ленобласти.

Среди найденных предметов особо ценными являются два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь, предположительно, от гробовища.

Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию о погребальном обряде, антропологическом типе, этническом составе, материальной и духовной культуре населения Ижорской возвышенности в эпоху развитого и позднего Средневековья.

ИСТОЧНИК KP.RU