Ленинградский зоопарк показал на фото миленькую выдру
В дни «суровой» и серой зимы, которую стойко переживают петербуржцы, ленинградский зоопарк не перестает радовать горожан фотографиями веселых и умилительных питомцев. На этот раз звездой публикации стала выдра.
- Вряд ли сегодня вы увидите что-то милее, - сообщает пресс-служба зоопарка на официальной страничке в «Инстаграме».
И действительно, с картинки на пользователей соцсетей смотрит невероятно красивый грызун. Выдра явно рада вниманию со стороны людей и даже, можно сказать, улыбается.
Но выдры - не единственные животные, попавшие в объектив камеры и собравшие кучу лайков. Суровые манулы нравятся петербуржцам не меньше: «Красавец! Чтобы его так сфоткать, нужно большим терпением обладать».
Ну и конечно не обделена вниманием любимица горожан белая медведица Хаарчаана, решившая искупаться в солнечную погоду и плюхнувшаяся в бассейн за рыбой со всего маху.
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в бассейн за рыбой.Видео: Ленинградский зоопарк в "Инстаграме"
ИСТОЧНИК KP.RU