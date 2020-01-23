Ленинградский зоопарк показал на фото миленькую выдру

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:16:00+03:00

Милая выдра и суровый манул - то, что нужно, чтобы пережить суровую зиму. Фото: Ленинградский зоопарк.

А еще сурового манула и купающуюся медведицу Хаарчаану [видео]

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В дни «суровой» и серой зимы, которую стойко переживают петербуржцы, ленинградский зоопарк не перестает радовать горожан фотографиями веселых и умилительных питомцев. На этот раз звездой публикации стала выдра.

- Вряд ли сегодня вы увидите что-то милее, - сообщает пресс-служба зоопарка на официальной страничке в «Инстаграме».

И действительно, с картинки на пользователей соцсетей смотрит невероятно красивый грызун. Выдра явно рада вниманию со стороны людей и даже, можно сказать, улыбается.

Но выдры - не единственные животные, попавшие в объектив камеры и собравшие кучу лайков. Суровые манулы нравятся петербуржцам не меньше: «Красавец! Чтобы его так сфоткать, нужно большим терпением обладать».

Ну и конечно не обделена вниманием любимица горожан белая медведица Хаарчаана, решившая искупаться в солнечную погоду и плюхнувшаяся в бассейн за рыбой со всего маху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756468" frameborder="0"></iframe> Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в бассейн за рыбой.Видео: Ленинградский зоопарк в "Инстаграме"

ИСТОЧНИК KP.RU