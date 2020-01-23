2020-01-23T17:47:38+03:00
Общество

Петербуржец вез из Финляндии умные часы на 1500 евро «для себя, папы и мамы»

Подарки на границе обнаружили таможенники
Петр КИБЕР
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Таможенники нашли у петербуржца излишек умных часов.Таможенники нашли у петербуржца излишек умных часов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Двойную цену за умные часы Apple Watch придется заплатить жителю Санкт-Петербурга, который ездил на автобусе в Финляндию на экскурсию и заодно немного «пошопился». Домой он возвращался с подарками для себя, мамы и папы. Так, по крайней мере, мужчина объяснил наличие при себе трех гаджетов общей стоимостью почти полторы тысячи евро.

- В соответствии с таможенным законодательством, перемещаемый товар мужчина должен был задекларировать в полном объеме в письменной форме, так как стоимость его покупки превышает 500 евро, - сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Изымать часы у туриста не стали, а вот административный протокол на молодого человека составлен был. По закону ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара.

А в Северо-Западном таможенном управлении напоминают, что декларировать надо покупки не только стоимостью выше 500 евро, но и тяжелее 25 килограммов. Именно такой порог установлен для физических лиц. На каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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