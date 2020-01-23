После гибели двух подростков на «зебре» под площадью Мужества требуют сделать подземный переход

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:41:25+03:00

Жители Выборгского района хотят подземный переход, а в КРТИ уверены, что и светофоров для безопасности хватает. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Страшная трагедия, произошедшая на проспекте Мориса Тореза 7 января, стала причиной для требования обезопасить пешеходов в районе площади Мужества. После гибели двух подростков, которых на «зебре» снес водитель иномарки, жители Выборгского района попросили построить подземный переход. И даже объявили голосование в соцсетях. Вот только в Смольном сразу развеяли их надежды.

- В настоящий момент строительство подземного перехода под площадью Мужества не планируется. Транспортная ситуация на данном участке позволяет осуществлять переход дороги по надземным пешеходным переходам, оснащенным светофорами, - сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры «Мойке 78».

В КРТИ отметили, что строительство было бы здесь очень затратным, так как пришлось бы переносить многочисленные коммуникации и инженерные сети.

А у самих жителей района вызвали опасение и грунты. Ведь именно на участке «Лесная» - «Площадь Мужества» был знаменитый размыв метро.

ИСТОЧНИК KP.RU