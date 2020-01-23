Главгосэкспертиза разрешила расширить Колтушское шоссе от КАДа до Колтушей

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:59:48+03:00

После реконструкции Колтушского шоссе жизнь у автомобилистов должна стать немного проще. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Главгосэкспертиза России выдала одобрение на проект расширения Колтушского шоссе на самом загруженном участке от Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга до самих Колтушей. Из существующих двух полос в будущем сделают четыре.

- Реконструкция пройдет в четыре этапа: первый затронет участок в границах Янино, второй пройдет рядом с будущей развязкой подъезда ко Всеволожску, третий - около Янино-2, четвертый - в границах Колтушей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Общая длина участка, на котором будут работать дорожники, составит 8 километров. Им предстоит превратить узкую, оставшуюся с советских времен чуть ли не деревенскую дорогу в трассу с нормальной пропускной способностью.

Учитывая, что в последнее время Янино, Колтуши и Всеволожск, в который также можно попасть по дороге, активно застраиваются, то потребность в дороге очень сильна. Сейчас Колтушское шоссе – одна из самых загруженных дорог Ленобласти. Здесь проходит 30 тысяч машин в сутки, в том числе грузовых . Самые серьезные пробки собираются на съезде с КАДа в Янино.

Точные сроки работ пока не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU