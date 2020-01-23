В Пушкине машина ДПС сбила невнимательного пешехода на «зебре»

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:27:10+03:00

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И такое бывает – машина ДПС поучаствовала в аварии в Петербурге. Днем 23 января на улице Новодеревенской возле дома №8 стражи порядка сбили невнимательную женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Важный нюанс в том, что сотрудники ДПС неслись по проезжей части с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Звук от машины был достаточно громкий. Однако, как заметно на видео, пешеход даже не смотрела по сторонам, а в конце и вовсе перешла на бег.

Невнимательная женщина получила травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель, управляя служебным автомобилем «Шкода Октавия», следовал для отработки заявки, двигаясь со спецсигналами. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода машина совершила наезд на женщину 1975 года рождения. В результате ДТП потерпевшая получила травмы средней степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии сейчас проводится служебная проверка. Инспекторы ГИБДД непредвзято проверяют действия обоих участников ДТП.

В Петербурге машина ДПС сбила женщину на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU