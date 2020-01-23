2020-01-23T19:46:36+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в Петербурге машина ДПС сбивает опрометчивого пешехода на «зебре»

Возможно, женщина переходила дорогу в наушниках, иначе ее действия сложно объяснить [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге машина ДПС сбила невнимательную женщину-пешехода. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге машина ДПС сбила невнимательную женщину-пешехода. Фото: vk.com/dorinspb
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Только чудо спасло жизнь невнимательной женщины, перебегавшей дорогу возле дома №8 на улице Новодеревенской в Пушкине. Хоть она и двигалась по «зебре», но не заметила, как на нее несется патрульная машина ДПС, которая на большой скорости спешила на вызов. В Сети появилось видео необычной аварии. Казалось бы, оно могло прояснить ситуацию, но вопросов меньше не стало.

На записи видно, как женщина спокойно переходит первую половину дороги, поскольку четко видит, что встречные машины притормозили перед ней и поворотом. Но дальше она по какой-то причине даже не посмотрела ни налево, ни направо и внезапно ускорилась. В этот момент ее жестко цепляет служебная машина.

- В результате удара от «Шкоды Октавиа» пешеход получил травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится тщательная проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что машина ДПС неслась по дороге с громкими звуковыми спецсигналами. Как женщина их не услышала – вопрос.

В Петербурге машина ДПС сбила женщину на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU

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