2020-01-23T20:02:56+03:00
Дом. Семья

Разбуженный из-за теплой зимы медведь вышел на трассу под Тихвином

Косолапый скромно поприветствовал автомобилистов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под Тихвином к дороге вышел разбуженный медведь. Фото: vk.com/spb_todayПод Тихвином к дороге вышел разбуженный медведь. Фото: vk.com/spb_today
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Теплая зима в Петербурге продолжает удивлять своими последствиями. Если появление грибов и цветов стало чем-то заурядным, то пробуждение медведя точно выходит за эти рамки. Одного косолапого уже заметили на трассе под Тихвином. Видимо, аномальная погода разбудила его раньше срока.

Впрочем, судя по фото и словам очевидцев в соцсетях, медведя особо не рассердило ранее пробуждение. Он спокойно вышел из леса на обочину дороги и сонно оглядел всех проезжавших автомобилистов. Снимки косолапого разместили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Петербуржцы с юмором поприветствовали мишку.

- Я думаю, что он еще даже не ложился!

- Тот момент, когда залип в сериал и забыл, что надо было спать лечь пораньше.

- Проснулся, красавец, а есть нечего!

Впрочем, отдельные знатоки в комментариях уверены, что это медведь шатун. Он не набрал на зиму жира, толком не спал и может быть агрессивен.

Напомним, из-за теплой зимы в Петербурге и Ленобласти под угрозой исчезновения зайцы, которые оделись в белые шубки и стали куда заметнее для хищников при неожиданном отсутствии снега. Досталось и балтийским нерпам, которые борются с волнами вместо того, чтобы накапливать жирок на льдинах и расти потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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