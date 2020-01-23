2020-01-23T20:19:48+03:00
Общество

Суд лишил водительских прав девятерых автомобилистов-наркоманов из Купчино

Нарушителей выявили сотрудники прокуратуры Фрунзенского района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге лишили водительских прав девятерых автомобилистов-наркоманов.В Петербурге лишили водительских прав девятерых автомобилистов-наркоманов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге лишили водительских прав девятерых автомобилистов из Купчино, страдающих наркозависимостью. Все началось с тщательной проверки прокуратуры Фрунзенского района. Сотрудники ведомства прошлись по наркологам и посмотрели, есть ли среди их пациентов подозрительные личности.

- При изучении данных о лицах, состоящих на учете у врача-нарколога, выявлены местные жители, имеющие водительские удостоверения и страдающие наркозависимостью. Поскольку заболевание препятствуют безопасному управлению транспортными средствами, прокуратура выступила в защиту прав остальных здоровых водителей и направила в суд иски о лишении нарушителей водительских прав, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На стол судье легли 9 исковых заявлений. В итоге требования прокурора полностью удовлетворили и наркоманы из Купчино остались без права водить любимые «ласточки». В ведомстве подчеркивают, что продолжают работать в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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