Пенсионерка отравилась гарью и получила ожоги при пожаре квартиры в Купчино

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:56:41+03:00

В Купчино при пожаре в своей квартире пострадала пенсионерка. Фото: vk.com/spb_today

В квартире загорелись всего 3 квадратных метра, но 60-летней женщине пришлось несладко

Изменить размер текста: A A

23 января около 8 часов вечера в корпусе №1 дома №61 на улице Будапештской загорелась квартира. Спасатели МЧС срочно прибыли на место. Оказалось, огонь появился на 3 этаже в квартире, в которой проживала пенсионерка. Встревоженные жители дома принялись наблюдать за происходящим с балконов.

- Это так страшно! Прям-таки шланг несут… Ох! Разбили окно в соседней парадной! Ничего не видно. Кто горит – не понятно. Но пахнет сильно, - переживала девушка, опубликовавшая видео с пожара в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу доложили, что в квартире площадью 36 кв.м. загорелись лишь три «квадрата». Однако 60-летней женщине, оказавшейся возле пламени, все же понадобилась помощь.

- По результатам осмотра ее госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе с диагнозом ожоги и отравление продуктами горения, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU