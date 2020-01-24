В Петербурге ищут хозяина маленького пуделя, чтобы отдать его труп

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:55:04+03:00

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Жители Петербурга ищут хозяев маленького черного пуделя, чтобы отдать им его труп. Утром в пятницу, 24 января, возле парка 9 Января у метро «Нарвская» собаку сбила машина. Увидев это, жалостливая горожанка подобрала животное и отнесла его на работу. Девушка собиралась отвезти пса к ветеринару, но не успела. Собака умерла.

- Я шла на работу и увидела, как идут три молодых человека, а за ними бежит эта собачка. Я подумала, что это их собака, оказывается она прибилась к ним. Ее сбила машина и мужчина с моей работы принес ее к нам на завод, она была еще жива. Но, к сожалению, через 5 минут перестала дышать, - расстроенно рассказала девушка.

Петербурженка кинула клич в социальных сетях, в надежде найти хозяина собаки, чтобы сообщить ему о трагедии.

- Я просто хочу найти хозяина, чтоб он не искал ее. Ее похоронили уже, - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU