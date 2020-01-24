В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:18:05+03:00

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Не только коронавирус приходит из Китая. Приходит из него и китайский Новый год. В честь этого праздника с 17:00 24 января Дворцовый мост засияет красным цветом. В таком виде переправа простоит до 8 февраля.

- Да, по просьбе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга мы изменили спектр художественной подсветки Дворцового моста, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Ленсвета».

Специально монтировать светильники специалистам не пришлось. Установленные сейчас световые элементы являются динамическими, то есть могут менять спектр от синего, каким обычно подсвечивается Дворцовый мост, до красного и т.д.

Включаться красный цвет будет вместе с уличным освещением Петербурга. То есть светиться в честь китайского Нового года переправа станет вечером и ночью.

Надо сказать, что это традиционное мероприятие и оно проходит в городе уже не первый год.

Справка «КП»:

Китайский Новый год, считающийся также Праздником Весны, традиционно празднуют 16 дней. В этот раз он приходит 25 января, с этой даты начинается год Белой Металлической Крысы.

ИСТОЧНИК KP.RU