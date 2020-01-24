Умирающая енотовидная собака пришла за помощью к петербурженке
Енотовидная собака с серьезной болезнью пришла за помощью к петербурженке. В пятницу, 24 января, стало известно, что дикое животное пришло в сарай у дома женщины и забилось в угол, в ожидании либо спасения, либо кончины. У некогда пушистого существа почти не осталось шерсти – тело стало голым и покрылось жесткой, серой коркой. Сжалившись, женщина отловила животное и отправило его профессионалам.
- У меня в сарае поселилась енотовидная собака. Забилась в коробку и не выходит. Возможно очень ей плохо. Очень сильно надеюсь на вашу помощь, - обратилась женщина к центру реабилитации диких животных «Велес».
Из-за болезни у животного шерсть осталась только на голове и хвостеФото: СОЦСЕТИ
В ночь на 24 января собаку привезли в центр. Оказалась самка. Волонтеры отмечают, что состояние «енотки» ужасное - запущенный саркоптоз. Это заразное зудневое кожное заболевание, вызываемое акариформными клещами.
Когда енотовидную собаку привезли в центр, она вела себя беспокойно и пыталась грызть клетку. Но вскоре улеглась спать на чистую пеленку в ожидании помощи. Сейчас с животным работают ветеринары и пытаются его вылечить.
Енотовидную собаку без шерсти спасли в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU