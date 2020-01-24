2020-01-24T16:04:12+03:00
Дом. Семья

Умирающая енотовидная собака пришла за помощью к петербурженке

У животного слезла кожа и покрылась зудящей коркой [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Больная енотовидная собака пришла за помощью к жительнице ПетербургаБольная енотовидная собака пришла за помощью к жительнице ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Енотовидная собака с серьезной болезнью пришла за помощью к петербурженке. В пятницу, 24 января, стало известно, что дикое животное пришло в сарай у дома женщины и забилось в угол, в ожидании либо спасения, либо кончины. У некогда пушистого существа почти не осталось шерсти – тело стало голым и покрылось жесткой, серой коркой. Сжалившись, женщина отловила животное и отправило его профессионалам.

- У меня в сарае поселилась енотовидная собака. Забилась в коробку и не выходит. Возможно очень ей плохо. Очень сильно надеюсь на вашу помощь, - обратилась женщина к центру реабилитации диких животных «Велес».

Из-за болезни у животного шерсть осталась только на голове и хвосте Фото: СОЦСЕТИ

Из-за болезни у животного шерсть осталась только на голове и хвостеФото: СОЦСЕТИ

В ночь на 24 января собаку привезли в центр. Оказалась самка. Волонтеры отмечают, что состояние «енотки» ужасное - запущенный саркоптоз. Это заразное зудневое кожное заболевание, вызываемое акариформными клещами.

Когда енотовидную собаку привезли в центр, она вела себя беспокойно и пыталась грызть клетку. Но вскоре улеглась спать на чистую пеленку в ожидании помощи. Сейчас с животным работают ветеринары и пытаются его вылечить.

Енотовидную собаку без шерсти спасли в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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