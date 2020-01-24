277 тысяч рублей за квадратный метр: Названы самые дорогие районы Петербурга

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:13:33+03:00

И только цены на вторичку в Петербурге и Ленобласти практически не меняются. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спойлер: лидеры в 2019 году были все те же

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Дорого-богато. Именно так по-прежнему живут в центре Петербурга, в муниципальном округе Чкаловское, в Адмиралтейском округе и Аптекарском острове, где каждый год цены на недвижимость только повышаются. Вот последние данные, которые опубликовал Яндекс.Недвижимость, проанализировав предложения за 2019 год.

- На первом месте - туристический центр города, где квадратный метр жилья стоит 277 тысяч рублей, - отметили эксперты. - На втором месте - север Петроградского острова и Крестовский остров со средними ценами за квадратный метр 214 тысяч рублей.

Что касается самых дешевых районов Санкт-Петербурга, то ими названы Колпино и Шушары, где квартиры можно купить по стоимости 83 000 и 87 000 рублей за квадратный метр соответственно.

Как выросла стоимость жилья в Петербурге в 2019 году. Фото: Яндекс.Недвижимость

Заметно подорожали (на 12 процентов) в прошлом году новостройки в районе новых станций метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары». Квадратный метр тут теперь достиг отметки в 149 тысяч рублей.

В Ленинградской области цены на вторичном рынке, отмечают эксперты, практически не изменились за год - 52 тысячи рублей против 50 тысяч рублей за квадратный метр в 2018-ом. А вот новостройки подорожали на 19% - с 73 тысяч до 87 тысячи рублей за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU