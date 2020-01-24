За год население Петербурга увеличилось на 11 тысяч 256 человек

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:18:32+03:00

За 2019 год население Петербурга и Ленинградской области немного увеличилось. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подвела предварительные итоги 2019 года и представила отчет по численности населения России на 1 января 2020 года. Есть в списке место Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оба региона, несмотря на общую динамику, подросли.

Так, население города на Неве увеличилось с 5 миллионов 381 тысячи 736 человек до 5 миллионов 392 тысяч 992 жителей. Нехитрый подсчет на калькуляторе показывает, что за год горожан стало больше на 11 256 человек.

Положительная динамика замечена и в Ленобласти. Здесь данные на 1 января 2020 и 1 января 2019 годов составляют 1 876 392 и 18 469 13 жителей. То есть 47 регион подрос на 29 тысяч 479 человек.

При этом в среднем по России замечено падение общего количества граждан. За год показатель снизился почти на 49 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU