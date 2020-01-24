2020-01-24T16:41:12+03:00
Общество

Лекции Сбербанка прошли в петербургских вузах

Мероприятие было приурочено ко Дню российского студенчества
Степан СТЕПАНОВ
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В субботу, 25 января, российские студенты отмечают Татьянин день. Накануне важной даты специалисты Сбербанка провели в Высшей школе экономики и Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова уникальное мероприятие - лекцию по актуальным финансовым инструментам. Провели ее топ-менеджеры банка.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и его заместитель – директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников рассказали слушателям об основах финансовой грамотности, личном бюджетном планировании, современных инструментах инвестирования, возможностях формирования капитала для будущей пенсии и управлении финансовыми рисками.

– Такие лекции пройдут в более 100 вузах по всей стране, и мы рады, что студенты учебных заведений СЗФО тоже стали участниками масштабного урока от Сбербанка – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. – Развитие цифровых технологий диктует нам новые правила рынка. И как раз молодая активная часть населения уже живет и будет жить по ним. Поэтому мы видим свою роль в том, чтобы выступать проводником финансовых знаний, тем более накопленный опыт – как в банковской, так и других сферах – кибермошенничества, инвестирования, страхования и т.д. – позволяет нам это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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